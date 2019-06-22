慟！夫婦採筍遭虎頭蜂攻擊 夫送醫不治

2019-06-22 20:40

〔記者林嘉東／新北報導〕張姓夫婦今天上午到新北市雙溪區採竹筍，不慎碰到虎頭蜂窩，慘遭近10隻虎頭蜂攻擊、螫咬，消防員趕緊將昏迷的張男抬下山送醫，不幸傷重不治。

新北市消防局今天上午9點左右獲報，50歲張姓男子在雙溪一座偏僻山區遭虎頭蜂螫咬昏迷。

消防局動員多名消防人員入山找到張男，將他抬下山就醫，但他出現急性過敏反應，急救後傷重不治。

張妻哭說，他跟先生山上後分頭採竹筍，採著、採著，突然聽到先生大喊：「我被虎頭蜂咬，趕快跑」，邊喊邊朝她這邊跑來，她也趕快跑，直到虎頭蜂沒追過來。

張妻還說，先生之前被咬過一次，不以為意，想不到第二次被咬會這麼嚴重。

消防人員指出，虎頭蜂的新蜂王大約從每年3至4月份開始建立巢穴，蜂巢逐漸增大，族群逐漸增多，到了5月份可能增加到千餘隻。

消防人員也提醒，一旦發現自己被一隻虎頭蜂盯上的時候，就必須注意不要隨便亂動，觀察附近是否有蜂巢，靜靜離開，不要讓虎頭蜂認為你有敵意，否則一旦被攻擊，很可能就是一大群蜂擁而上。

如果附近只有一隻虎頭蜂，但不幸被螫，就要趕快離開現場，以免遭後來的虎頭蜂群趕上。

消防員說，若不幸被虎頭蜂螫咬，可以冰敷患部，服用抗過敏藥物、止痛藥物等。此外，在拔除具毒性的尾刺時，由於其上有毒囊，要避免直接以手拔除，以免擠破毒囊，應以刀片鈍部或鑷子慢慢拔除。

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