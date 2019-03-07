遭虎頭蜂叮 婦怒告動保處要求國賠…

2019-03-07 22:30

〔記者王定傳／新北報導〕顏姓婦人指控，去年間，新北市政府動物保護防疫處人員到她鄰居家摘除蜂窩，卻未通知大家「請緊閉門窗」，以致於虎頭蜂、大黃蜂流竄到她家，害她被咬到頭頂與後腦勺，要求國賠1萬8633元；但新北地院板橋簡易庭法官調查，摘除蜂窩時間與顏婦被咬時間相差2天，不能證明她是因摘蜂窩被咬，判敗訴。

顏婦主張，去年8月8日，她在家中剛洗完頭，一開門就聽到「頭上有嗡嗡聲，心想完蛋了」，隨後就遭到蜜蜂螫頭頂、後腦勺，她因此到醫院急診3次、數次門診才保住生命。

顏婦指稱，她事後聽鄰居笑稱，「我們家叫動保處來打蜂窩，你就被蜜蜂螫」，才知動保處未告知左鄰右舍「請關緊門窗」，就摘除蜂窩；她認為自己被咬與此有關，求償醫藥費、精神慰撫金共18633元。

動保處反駁說，顏婦所述根本沒證據可證明，而且她自稱是開門時被咬，受傷原因與「關緊門窗」無關，僅是單純意外。再者，顏婦也未說明動保處應依何法令規定通知左鄰右舍？範圍多大？方式為何？關門窗多長？動保處並無故意或過失之處，亦未違反法令。

動保處還說，顏婦住處離山林不遠，有野生蜜蜂出沒，應屬常態，加上摘除地點與她的住處相距一條街、摘除時間至事故發生已隔兩日，不能證明有關連。動保處並拿出媒體報導：「女生別噴香水男生別用髮膠，因為這些香噴噴的味道，都會刺激虎頭蜂發動攻擊」，認為顏婦是因洗頭髮後有香氣，才會遭蜜蜂攻擊，僅是偶發事故。

法官調查，動保處於8月4日獲報有直徑約15公分大蜂窩，於8月6日出動摘除，顏婦遭咬時間則是8月8日，相隔2天，不能證明有關聯，判顏敗訴。

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