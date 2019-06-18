爛醉騎士撞垃圾車掛掉 駕駛違停也有罪

2019-06-18 14:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年11月發生在南投縣埔里鎮清潔隊前，喝到爛醉機車騎士衝撞環保局委外垃圾轉運車，傷重不治，騎士酒測值高達2.297，因大型垃圾轉運車路邊違停，轉運車廖姓駕駛被依業務過失致死罪名起訴，由於廖男已賠償死者家屬完畢，南投地院近日判處6月有期徒刑，緩刑2年。

埔里鎮1名45歲男子去年11月25日下午4時30分，酒後騎機車行經埔里鎮中正路清潔隊前，沒注意路旁停放1部大型垃圾轉運車，直接撞上轉運車左後方，人車卡進車底，消防人員將他救出送醫，但仍傷重不治。

死者經抽血檢驗血液酒精濃度每分升459.4毫克，換算呼氣酒測值竟高達2.297，酒值爆表，他當時騎車時已呈爛醉狀態。

廖姓駕駛的大型垃圾轉運車，當時未按規定停放專屬停車格而違規停在路邊，雖有在車後約4公尺處擺放三角錐，但警示距離不足，也沒有警示燈，37歲廖姓駕駛依業務過失致死罪名起訴。

南投地院法官在判決書中指出，廖男應注而未注意，造成騎士死亡，讓其家屬頓失所依，造成永難弭平的痛，但因他已與家屬和解，並賠償完畢，因此判處有期徒刑6月，緩刑兩年，要接受兩場次地檢署舉辦的法教育，援刑期間付保護管束，希望廖男能確切知道自己行為所造成他人的損害，深自反省。

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