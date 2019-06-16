產前出車禍 孕婦生下小頭症女嬰 無照酒駕騎士判賠125萬元
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2019-06-16 22:42

〔記者王俊忠／台南報導〕2016年9月李姓男子涉嫌喝酒後無照騎機車，在南市安南區怡安路與騎機車的王姓孕婦相撞，王婦受重創送醫，車禍後2個多月生下女嬰，女嬰被診斷為小頭症及大腦受損，王婦向李提告求償精神慰撫金。台南高分院合議庭根據她車禍前後歷次產檢報告、病例及鑑定報告，認為女嬰受有小頭症及大腦受損傷害，與車禍事故有相當因果關係，判李男需賠償王婦125萬元，不得再上訴。

判決指出，2016年9月6日傍晚6點許，王姓孕婦騎機車在南市安南區怡安路與培安路口，與喝酒後的李男（無駕照）所騎機車發生撞擊，懷孕26週的王婦被撞飛倒地，受有頭部、腹部外傷、肝臟重度撕裂等嚴重傷害，就醫住院25天後才出院，同年11月21日產下1名女嬰。

警方依過失傷害罪嫌將兩人移送法辦，車禍鑑定報告指雙方各要負一半過失責任，台南地院判李男5月徒刑；王女3月徒刑，雙方上訴後，去年4月，台南高分院維持原判、都給予緩刑2年。

李男與王婦民事求償官司，賠償金額經抵銷後，李男要賠王婦醫療、機車毀損、工作損失與精神慰撫金近6萬元。王婦並代女兒求償精神慰撫金5百萬元，但一審駁回，理由是未能舉證車禍撞擊導致產下小頭症女兒有關聯性。

王婦不服、上訴二審主張她懷孕期間在婦產科歷次產檢都正常，車禍後產檢才發現胎兒頭部與體重不再發育成長，生下女兒經醫院診斷有小頭症、大腦受損，有發展遲滯情形。向李求償精神慰撫金。李男以王婦未舉證她女兒小頭症、發展遲緩等症狀與車禍有因果關係，拒絕賠償。

二審合議庭調閱成大醫院鑑定報告與奇美醫院所有病歷資料後，認為車禍直接性機械創傷對胎兒有造成影響，出生後的腦部變化與此次車禍創傷有很高相關性，認定女嬰小頭症、大腦受損傷害與車禍有相當因果關係，因車禍鑑定雙方各有一半過失責任，依比例分攤判李要賠王婦與女兒125萬元定讞。

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  • 台南高分院判無照酒駕男騎士要賠一二五萬元給車禍後生下小頭症的婦人。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南高分院判無照酒駕男騎士要賠一二五萬元給車禍後生下小頭症的婦人。（資料照，記者王俊忠攝）

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