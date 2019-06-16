產前出車禍 孕婦生下小頭症女嬰 無照酒駕騎士判賠125萬元

2019-06-16 22:42

〔記者王俊忠／台南報導〕2016年9月李姓男子涉嫌喝酒後無照騎機車，在南市安南區怡安路與騎機車的王姓孕婦相撞，王婦受重創送醫，車禍後2個多月生下女嬰，女嬰被診斷為小頭症及大腦受損，王婦向李提告求償精神慰撫金。台南高分院合議庭根據她車禍前後歷次產檢報告、病例及鑑定報告，認為女嬰受有小頭症及大腦受損傷害，與車禍事故有相當因果關係，判李男需賠償王婦125萬元，不得再上訴。

判決指出，2016年9月6日傍晚6點許，王姓孕婦騎機車在南市安南區怡安路與培安路口，與喝酒後的李男（無駕照）所騎機車發生撞擊，懷孕26週的王婦被撞飛倒地，受有頭部、腹部外傷、肝臟重度撕裂等嚴重傷害，就醫住院25天後才出院，同年11月21日產下1名女嬰。

警方依過失傷害罪嫌將兩人移送法辦，車禍鑑定報告指雙方各要負一半過失責任，台南地院判李男5月徒刑；王女3月徒刑，雙方上訴後，去年4月，台南高分院維持原判、都給予緩刑2年。

李男與王婦民事求償官司，賠償金額經抵銷後，李男要賠王婦醫療、機車毀損、工作損失與精神慰撫金近6萬元。王婦並代女兒求償精神慰撫金5百萬元，但一審駁回，理由是未能舉證車禍撞擊導致產下小頭症女兒有關聯性。

王婦不服、上訴二審主張她懷孕期間在婦產科歷次產檢都正常，車禍後產檢才發現胎兒頭部與體重不再發育成長，生下女兒經醫院診斷有小頭症、大腦受損，有發展遲滯情形。向李求償精神慰撫金。李男以王婦未舉證她女兒小頭症、發展遲緩等症狀與車禍有因果關係，拒絕賠償。

二審合議庭調閱成大醫院鑑定報告與奇美醫院所有病歷資料後，認為車禍直接性機械創傷對胎兒有造成影響，出生後的腦部變化與此次車禍創傷有很高相關性，認定女嬰小頭症、大腦受損傷害與車禍有相當因果關係，因車禍鑑定雙方各有一半過失責任，依比例分攤判李要賠王婦與女兒125萬元定讞。

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