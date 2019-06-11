阿公第6次酒駕撞傷小孩 想花30萬行善被法官打臉

2019-06-11 10:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣已當了阿公的何姓男子，有5次酒駕紀錄，卻於去年酒後騎機車載孫子，在集集鎮撞傷石姓兒童，南投地院審理時，他願拿20萬元行善換取自由，希望法官給他緩刑，一審法官拒絕並判刑9月，何男上訴二審，宣稱雙親年邁疾病纏身，他願加碼10萬元，花30萬元行善，希望法院輕判與緩刑，讓他照顧家庭，台中高分院卻認為，之前5次酒駕判刑，都無法遏止酒駕惡行，不宜給他緩刑，維持9月徒刑確定，讓他蹲苦窯戒酒癮。

判決書指出，駕照早已吊銷的何男，之前有5次酒駕紀錄，2008年一年之內，就觸犯3次酒駕公共危險罪，南投地院分別判處罰金8萬元，以及徒刑4月、5月，皆可易科罰金，2011年再犯第4次酒駕，法院判刑6月，可易科罰金18萬元，2012年又犯第5次酒駕，這次判刑7月，必須入獄。

不料，去年11月15日傍晚，他在集集鎮與朋友喝高粱酒，騎機車載著年幼孫子，行經民生路時，撞上石姓兒童，導致兒童右下腹壁、左側膝部擦挫傷等輕傷，何男的酒測高達0.71毫克，依公共危險罪起訴，他向南投地院求情說，願意支付公庫20萬元，聲明法院宣告緩刑，讓他不用入獄，法官不但拒絕，還加重量刑，判刑9個月。

他上訴台中高分院，宣稱他願加碼10萬元，支付30萬元給公庫，充作社會公益善行之用，他還強調，年邁雙親疾病纏身，弟弟未婚且不良於行，希望法官從輕量刑並宣告緩刑，讓他免除入獄之災，可以照顧家庭。

台中高分院卻認為，之前5次酒駕，刑罰都不能遏止何男恣意酒駕的危險行為，第6次更撞傷兒童，酒測濃度高達0.71毫克，雙親老病之說如屬實，何男更應該不酒駕，而非拿此理由請求輕判，據此駁回上訴，維持9月徒刑確定。

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