卡拉OK喝通宵10度酒駕被抓 法官怒判10月服刑

2019-06-12 23:38

〔記者楊國文／台北報導〕江姓男子有酒駕惡習，2015年前共犯下9次酒駕遭判刑紀錄，仍不知悔改，去年深夜到新北市一家卡拉OK店唱歌飲酒至隔天凌晨，僅稍作休息，上午8時竟直接騎機車上班，遭警攔查，測得酒測值為0.4毫克；高等法院痛批江男漠視用路人安全，一再執意酒駕，今判他10月徒刑定讞，須入獄服刑。

依司法院刑事紀錄，江男觸犯酒駕的公共危險罪行，從2003年至2015年就有9件，從2003年觸犯酒駕被判最輕的罰金1萬2000元銀元（合新台幣3萬6000元）起，每犯一次酒駕，就被加重判刑，也度入獄服刑，其中以第8度酒駕被判刑1年最重。江男第9次酒駕，被判刑10月徒刑，入獄服刑後直到2017年2月11日才執行完畢出監。

不過，江男仍舊我行我素，去年6月28日23時到新北市一家卡拉OK店唱歌、飲酒至隔天凌晨，僅稍做休息，天亮時未等到酒精成份消退，上午8時即騎機車欲前往新北市泰山區的公司上班，不過，警方發現他騎車不穩，將他攔查後聞到身上有酒味，即對他實施酒測，測得酒測值0.4毫克，將他依公共危險罪移送法辦。

江男坦承凌晨有喝酒，但離被警方臨檢已有一段時間，不知道還有酒精成分。

高等法院認定，江男先前已有9項酒駕紀錄，明知酒後不得駕駛，否則將危及用路人安全，仍執意酒駕，不應輕饒，審酌江並未肇事，今判他10月徒刑定讞。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法