新竹男疑酒駕遇警加速逃 自撞變電箱車變火球不治身亡

2019-06-13 16:28

［記者洪美秀／新竹報導］賴姓男子今天凌晨疑因酒駕且為躲避警方查緝，高速行駛後自撞變電箱後，整台車子陷入火海，賴男爬出車外後，原本意識清楚，但消防救護人員送往醫院後，因內出血嚴重宣告不治，警方已通知家屬，會進一步釐清車禍相關原因。

據調查，35歲賴姓男子今天凌晨3點多可能因喝了酒又開車，行經新竹市延平路2段附近時，看到警方的巡邏車，擔心被盤查，於是加速駛離，警方發現認為可疑，於是尾隨，由於當時下著雨、天候不佳，路面也濕滑，賴男一個大轉彎，疑因車速過快，撞到路旁的變電箱，並發出極大聲響。

自撞變電箱後，賴男自行爬出車外，不到幾分鐘，整台車已陷入火海，消防救護人員獲報趕到現場，立即灌水滅火，當時賴男意識清楚，但消防救護人員仍協助送醫治療。

被送到醫院的賴男，因胸、腹臟嚴重內出血，經醫院搶救，今天清晨5點多宣告不治，而賴男送醫後經抽血化驗，酒精濃度超過0.8，已通知家屬到醫院，並由警方調查釐清車禍發生情況。

警方表示，派出所員警執勤時，並未追逐賴男的車輛，只是查覺賴男可能酒駕，才保持一定距離，準備了解狀況，結果賴男便高速行駛，在彎道過彎時，疑因天雨路滑，便衝入人行道內的變電箱，已調閱路口監視器了解當時情況自清。

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