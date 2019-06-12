輕熟女開BMW「水漂」自撞 4人受傷

2019-06-12 11:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今天凌晨下起大雨，陳姓女子駕駛BMW搭載3名友人行經西屯區一處路口附近時，疑因路面積水出現所謂「水漂」現象，車子因此打滑失控後衝撞分隔島及路樹，再撞上BRT站體護攔，除導致車頭嚴重毀損，車內4人也受傷送醫，所幸均無生命危險，事故原因正由警方進一步鑑定釐清。

警方調查，這起自撞事故發生在今天凌晨2時33分，32歲陳女當時駕駛BMW黑色自小客，搭載穆姓、陳姓男子、莊姓女子等3名友人，沿西屯區台灣大道三段快車道往朝富路方向行駛，行經BRT秋紅谷站體時，疑因天雨打滑失控，先向右衝撞分隔島及路樹，再撞上優化公車秋紅谷站護欄後反彈回快車道。

由於撞擊力道猛烈，自小客除車頭嚴重毀損，車內安全氣囊都爆開，所幸未與其他車輛碰撞，但車內4人除駕駛陳女頭部受傷，乘客穆男左手、左胸受傷、陳男頭部受傷、莊女則是右膝頭部受傷，酒測值為零的陳女向警方說，行經肇事地點發現左前方中間快車道有車輛打滑，見狀驚嚇之餘才跟著打滑失控。

警方表示，當汽車等交通工具通過有積水層的路面時，輪胎失去與路面接觸摩擦力，導致行駛時的附著能力變得非常小，安全性降低，容易發生危險，此時就易產生所謂的「水漂」現象，初步研判該起事故正因車輛水漂自撞才釀禍，除將進一步鑑定釐清事故原因，也呼籲駕駛人雨天開車務必當心。

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