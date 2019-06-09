肚子被搞大悍妹爆打薄情郎 法官：情堪憫恕判免罰

2019-06-09 08:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子於今年4月，在大街上爆打紀姓男子，路人嚇得報警，員警抵達時，紀男已被打得右臉紅腫，但他不願提告，警方卻認為陳女當街爆打男人，觸犯社會秩序維護法「加暴行於人」，將陳女移送台中地院裁罰，陳女卻說，兩人是情侶，紀男搞大她的肚子，不想負責提分手，還指她肚子的孩子是「雜種」，她才會失控怒打紀男，審理的女法官認為，陳女感情被辜負，情緒激動而失慮，情堪憫恕，免除處罰。

裁定書指出，今年4月26日深夜9時許，中市警局一分局員警接獲情侶吵架的報案，馳抵現場時，見陳女情緒仍激動，被打得右臉紅腫的紀男，顯得很無辜，警方安撫陳女情緒，控制住場面後，紀男拒絕驗傷提出傷害罪告訴，警方卻認為陳女怒打男友的行為，雖是情侶之間的糾紛，但陳女在大街上打男人，已經影響公眾秩序，觸犯社會秩序維護法第 87條「加暴行於人」，可處3日以下拘留，或1萬8000元以下罰鍰，將陳女函送台中地院裁罰。

陳女於警方偵訊時，承認情緒激動而徒手怒打紀男，但她解釋說，她與紀男原是男女朋友，紀男搞大她的肚子，卻在案發時提分手，紀男不負責任，還指她肚子裡面的孩子是「雜種」，她一時生氣才動手毆打紀男，紀男也於警訊中承認，他與陳女案發時談判分手，被情緒激動的陳女打傷。

審理此案的女法官認為，社會秩序維護法第29條，規定「情節可憫恕者，得減輕或免除其處罰」，紀男傷勢不重，也不提告訴，陳女是因情感被紀男嚴重的辜負，才會情緒激動而動手，符合情堪憫恕，裁定免罰，警方如不服，可以提出抗告。

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