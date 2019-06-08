真的幫大忙！嫂嫂沒有子宮 妹妹幫哥哥懷胎生子

2019-06-08 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕真的是一家人！美國31歲女子霍莉（Hollie Hepler）天生沒有子宮，但男友喬（Joe Hepler）知情後仍堅持和她結婚，喬的親妹妹威利斯（PJ Willis）則願意當嫂嫂的代理孕母，讓喬與霍莉的受精卵在自己子宮內孕育，最後成功生下哥哥的兒子。

據《ABC》報導，霍莉16歲時發現原來自己是苗勒管發育不全症（Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser，MRKH）的患者，此疾病會導致子宮或陰道發育不全甚至沒有發育，因此霍莉出生時就沒有子宮，但不幸中的大幸是，她的卵巢功能完全正常。

霍莉說，當時自己還年輕，都沒想過未來要怎麼當一個媽媽，但她一直都知道自己很想要孩子，所以此後10年她始終活在不安之中。

霍莉20多歲時遇到了喬，她很早就告訴對方關於她無法生小孩的事情，但喬深情地對霍莉說，「如果妳想甩掉我，那妳最好再加把勁。」

喬與霍莉2014年甜蜜成婚，隔了一年喬的妹妹威利斯驅車前往哥嫂倆在南佛羅里達州的住處，開門見山地說自己想幫哥哥與嫂子生孩子。

原來，身為急診室護士的威利斯發現大嫂沒有子宮時，心裡就想著她可以幫忙，接著威利斯先幫丈夫生了兩個女兒，累積懷孕與生產的經驗，霍莉則在這段時間內研究代理孕母的各種條件。

霍莉向多位醫師詢問但接連碰壁後，終於在2018年遇到了生育權威、科羅拉多生育醫學中心創辦人斯庫克拉夫特博士（William Schoolcraft），諮詢後驚喜地發現讓小姑威利斯當代理孕母是可能的，她放下電話後跟丈夫說「喬，我們可以生個孩子了」，夫妻倆當時都哭了。

接著，霍莉辛苦地在佛羅里達州和科羅拉多州之間來回奔波，忙著進行預約和測試，在喬的精子與霍莉的卵子被取出來結合後，威利斯親自前往科羅拉多州注射藥物調理身體以準備懷孕。

2018年9月，喬與霍莉的受精卵移植到了威利斯的子宮，經過辛苦代孕近9個月後，上個星期威利斯生下了姪子，是個3883克健康的男嬰。

霍莉說，她曾認為自己永遠不會有孩子，但如今卻迎來了與喬的愛的結晶，讓她感到無比的快樂。威利斯則說，哥哥當上父親後做得很棒，而她經過這件事之後學到了很多也成長了很多。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法