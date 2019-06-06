44歲林志玲閃嫁想當媽 婦科名醫點出這警訊！

2019-06-06 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣第一名模」林志玲今（6日）閃嫁37歲日本「放浪兄弟」成員Akira（黑澤良平），震驚演藝圈，還透過助理表示要全力努力「做人」，希望盡快當媽媽。對此，婦產科名醫鄭丞傑提出警訊，44歲女性懷孕機率剩不到3%，提醒尚未找到伴、有打算懷孕生子的適齡女性可提早凍卵，以增加懷孕機率。

「志玲姐姐出嫁了。」鄭丞傑在臉書粉絲團表示，這應該是今天最勁爆的消息，志玲姐姐結婚了，成千上萬的男志玲迷可能心碎了，不過大家其實應該清醒過來，給她祝福。

鄭丞傑也指出，由於卵巢在成年之後即不斷地老化，平均而言，34歲的女性自然受孕率約四成，44歲則剩下不到3%，「不過前幾年好像傳說志玲姐姐有凍卵存起來，若是如此則未來應該可提領出來解凍受孕」。

鄭丞傑也呼籲，尚未找到伴、有打算懷孕生子的適齡女性可以提早凍卵，以增加懷孕機率，「女性朋友們如果30-35歲還沒有合適的對象，值得考慮凍卵先留下後路」。

2017年曾預言林志玲3年內終結單身的命理師詹惟中表示，林志玲嫁給AKIRA是加分，而且3年內有機會懷孕當媽，「他們乾柴遇上烈火性方面很協調，3年內有機會懷孕，而且會甜蜜更久；但如果沒生小孩，婚姻會比較辛苦。」

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