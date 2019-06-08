酒駕男撞上機車妻死夫重傷 3孩子天天靈前哭著找媽媽

2019-06-08 20:45

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市觀音區於本月1日晚間7點發生1起死亡車禍，26歲許姓男子酒後駕車行經觀音區大同一路、成功路一段路口時闖紅燈，撞上騎機車夫妻，先生目前仍在加護病房，太太則送醫不治，留下3名幼子，協助處理後事的禮儀師在臉書「桃園人．桃園事．生活．分享．靠北」粉絲團網頁，PO文痛批肇事一方至今沒有露臉來靈前上香。

當時機車是由黃姓男子駕駛，他姊姊感傷的表示，今天是弟媳婦（羅姓女子）的生日，原本一家應該歡樂唱生日快樂歌，沒想到碰上酒駕車禍，害得弟媳婦慘死，弟弟仍躺在醫院，3個小孩天天在媽媽靈前哭喊，如今天人永隔，一切只能成追憶。

黃男的姊姊說，弟弟在機械工廠擔任維修技師，弟媳婦則是工廠三班制的品管員，由於兩個人要工作，小孩平常拜託親戚照顧，假日才帶回桃園共享天倫，事發當天是弟弟騎車載弟媳婦上大夜班。

警方調查指出，車禍發生在6月1日晚上7點左右，許姓男子駕駛自小客車行經觀音區大同一路、成功路一段路口時，因闖紅燈撞上橫向綠燈直行的機車，當時機車是由黃姓男子駕駛、後座則坐著黃男的妻子（羅姓女子），夫妻倆均受傷送醫，其中，羅姓女子經送醫後仍傷重不治，黃姓男子目前還在加護病房，許姓男子則是輕微擦傷，酒測值為0.27mg/L，警方於詢後依公共危險、過失致死罪移送法辦，目前仍在收押中。

陳姓禮儀師則在臉書批評，昨天頭七（6月7日）法會圓滿，肇事者那邊卻完全沒表示，聽說肇事者被收押，只是事發自今肇事者家屬只打過一通電話，從頭到尾都沒出現、也沒上香，也希望網友幫忙轉傳，幫被害家屬討個公道；看到3個孩子在媽媽遺體旁哭喊著要找媽媽，爸爸還在醫院急救，只剩下爺爺、奶奶處理後事，3個小孩和奶奶抱在一起哭，還好有法鼓山師兄師姐陪伴家屬助念。

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