控前男友不顧月事指侵 她事後卻傳訊「幫我買四物雞」

2019-06-08 16:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓男子被交往2個多月的女友指控，到她住處談分手，卻趁她睡覺時，不顧她「大姨媽」來報到，照樣指侵，直到她驚醒大喊「滾出去」，陳男才停手；但新北地院調查認為，案發後女子還傳訊陳男：「幫我買四物雞」、「洗好澡過來幫我按摩」等語，也自承不排除與陳男復合，不符性侵被害人反應，判陳男無罪，可上訴。

去年4月，陳男與女友開始交往，但交往才2個多月，兩人就決定分手，去年6月24日，女子要陳男到其住處把東西搬走，因她剛從宜蘭遊玩返家，加上正逢月事不舒服，所以兩人講沒幾句話她就睡著了，但半夢半醒間，女子感覺陳男將手指伸進下體，她驚醒氣得狠踹了陳男一腳，陳男才離開。

隔天女子傳訊給陳男，「我想不出來有哪個無聊的下三濫會在女生睡著，生理期來的時候做這種噁心的事」、「把你昨天晚上叫我起床的方式跟你姊你媽討論一下，我相信這件事情你還沒跟她們討論過」、「光這一件惡心變態的事情我絕對無法接受」、「我相信沒有一個正常女人可以接受任何男生，更何況是自己的另一半在生理期來的時候對自己做這樣的事」、「如果你無法理解這件事情的嚴重性跟後果，我跟你也沒什麼好說的」、「做出這種事情事後再說抱歉對事情沒有幫助」。

陳男則回覆，「我剛剛跟我爸媽講了，被罵到臭頭」、「我真的被罵到很想躲起來」、「我爸媽說你想怎麼處理我已經被罵到無地自容了。」加上女子5、6年前曾遭熟人性侵，到醫院精神科就診，經診斷為憂鬱症，並持續就診，沒想到又被陳男指侵，案發後2度想不開自殺，幸都獲救，女子因此對前男友提告，檢方依乘機性交罪嫌將陳男起訴。

審理時，陳男供稱，當晚到女友家談分手搬東西，搬完東西準備離開，因女友身體不適先睡著，為叫女友起床關門，才會出手搖其屁股，因女友僅穿T恤及內褲，沒穿外褲，才會誤以為有觸摸到其私密部位，否認指侵。

法官認為，女子雖前後控訴一致歷歷，但案發兩天後，卻傳訊陳男：「如果還想在一起就來追我啊」、「晚上幫我買四物雞」、「洗好澡可不可以過來幫我按摩」、「我去宜蘭有買東西給你」等語，並於審理中自承，不反對前男友追她，他再努力也許他可以接受復合，不符性侵被害人對加害者避之惟恐不及反應，加上女子多年曾遭熟人性侵，之後出現經常性自殘傾向，案發前就曾向前男友說：「我寫好我的遺書了」，案發後自殺獲救，仍傳訊陳男：「可以說是挽回你」、「有想過跟你結婚是真的」，因此難認女子案發後尋短，與此案間有因果關係，日前判決陳男無罪。

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