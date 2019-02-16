被控趁女友人熟睡「摳摳摸摸」 男辯：遭設局仙人跳

2019-02-16 20:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市20多歲曾姓男子被控趁著與女性友人同床而眠時，趁機撫摸對方大腿，女子雖出言制止，曾男卻還伸入女子內褲指侵，曾男到案後坦承犯行，但懷疑自己遭設局仙人跳，新北地檢署日前依涉犯乘機性交罪將曾男起訴。

女子指控，前年初，曾男和另2名友人一起到她家中玩撲克牌到清晨，因為通宵玩牌，結束後她累到，躺在床上就秒睡，睡前有提醒曾男，離開時把門關上，但曾男不僅沒離開，還睡在她旁邊，趁機撫摸她大腿，她喝斥：「不要這樣！」隨即又沉睡，沒多久，她突然感到有手在下體摳摳摸摸，嚇醒發現曾男竟對她指侵，氣得推開對方，飆罵：「你精蟲衝腦是不是？」之後便在友人陪同下報警驗傷。

庭訊時，曾男辯稱，當天女子並未反對跟他同床，以為對方對他有好感，才會伸手摸大腿與下體，他還指控，事發後被女子友人的男友押去簽本票，懷疑遭仙人跳。

女子友人則說，當天跟女子有約，到女子家中時，看到曾男對女子下跪道歉，女子則不停哭泣，她花了很多時間安撫對方。

檢方認為，如果曾男被設局仙人跳，女子及其友人應會給曾男商談和解金的時間，但女子當天就報警驗傷，曾男也承認犯行，因此將他起訴。

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