已婚巴基斯坦籍色老闆 指侵上門女客還逼打手槍

2019-03-17 11:12

〔記者溫于德／台北報導〕巴基斯坦籍服飾店老闆林阿里，被控覬覦女客美色，竟將鐵門拉下指侵還逼打手槍得逞，林阿里庭訊時雖堅稱雙方合意性交，台籍妻子也為夫喊冤，但未獲高等法院採信，依強制性交罪判3年8月徒刑，最高法院日前駁回上訴確定。

年逾40歲的林阿里（Saleem Uddin siddiqui）與台籍妻子婚後育有2名子女，夫婦原在北市內湖區捷運港墘站附近經營店面，專賣岩鹽、南亞和中東風格服飾，出事後已歇業。

女子小薰（化名）指控，2014年8月31日看上一件裙子，準備結帳離去時，林阿里卻以推銷精油為由留住她，並將白布舖在地板上，再突將鐵門關上，正當她疑惑為何這麼早打烊時，突遭林阿里抓住肩膀並推倒在白布上，假裝幫忙按摩，卻扒光她的衣褲，指侵得逞。

後因小薰不斷哭泣，林阿里暫時罷手，但在她穿衣褲準備離開時，卻又遭林阿里從後環抱，並以生殖器磨蹭臀部，甚至強拉她的手要求「打手槍」，精液還濺到她的衣物。

案經士林地院審理，依據小薰證詞，以及醫院診斷出林阿里在小薰右臉親出「吻痕」，觸女膜也有深裂痕等，依強制性交強制性交、強制猥褻等罪判4年2月徒刑。

林阿里上訴時仍堅稱雙方合意性交，擔任輔佐人的愛妻也為丈夫喊冤，仍未獲高院仍拒絕採信，但改認定應屬一個獨立性侵犯行，改判3年8月。最高法院本月8日駁回上訴定讞。

至於民事，小薰求償100萬元精神撫慰金，原審判賠35萬元，經林阿里上訴已遭駁回確定。

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