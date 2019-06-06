為增加業績賺佣金 保險經理竟想出這招...

2019-06-06 23:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市江姓人壽保險女經理為增加業績、賺取保單佣金，竟以可協助購買投資產品、有優惠存款方案等由，2013年至2016年間，向5名保戶詐取7百多萬元，再挪用繳付虛增保單或承諾客戶投資報酬，新北地檢署今依涉犯詐欺、偽造文書罪將江女起訴。

起訴指出，江女向劉姓客戶佯稱，「公司針對老客戶推出優惠存款專案」，致使劉女信以為真並繳交60萬元，之後又向劉女招攬投資外幣保單，明知保單可選擇年繳或季繳等方式，雖在保單上勾選季繳，卻向劉女收取年繳費46萬5千元，實際上只將季繳金額繳回公司，餘額占為己有，用於繳納其他虛增保單。

2015年7月，江女明知柯姓客戶投資保單保險金額為200萬元，每年保費10萬元，卻謊稱可協助購買 一次繳交200萬元、每月配息4%的投資商品，致使柯姓客戶誤信交付200萬元，江女僅將10萬元繳回公司，剩餘190萬元挪為私用，之後再向柯姓客戶佯稱，先前投保保單有漏簽處須補簽，實際上卻是將另一張新保單交給柯姓客戶填寫，虛增保單的保費，則由挪用的190萬元繳交。

此外，江女還以辦理保單贖回、贖回金轉投保月配息更高保單等為由，向另三名客戶詐領保金，事後有客戶發現明明沒買這份保單，卻收到保單契約資料，查覺有異，詢問總公司才得知此事，保險公司因此對江女提告。

庭訊時，江女坦承犯行，供稱為了賺取佣金、做業績才會這樣做，檢方依被害人證詞及相關保單資料，認定江女犯行將她起訴。

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