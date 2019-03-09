理賠員機警主動調查 助警破獲車子假失竊真詐保案

2019-03-09 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕刑事局前年破獲一起假冒車輛失竊，詐領保險金案，是因保險公司理賠科主管的機警，方能順利協助警方偵破，抓到4名嫌犯。

據《蘋果》報導，一名陳姓殺人假釋犯出獄後，夥同邱姓男子及何姓男子，找來一名「假車主」藤本男子擔任人頭，先買1輛中古LEXUS RX450休旅車，並投保鉅額達111萬6000元的失竊險，後再以車子失竊報案請警方協尋。警方在南投縣仁愛鄉一處產業道路尋獲休旅車，但車門、引擎蓋、大燈及保險桿等零件都遭拔除，保險公司必須理賠費用約80萬元。

藤本車主向保險公司要求以相同金額，轉由民間的修配廠處理。理賠科楊姓主管察覺有異，要負責的理賠員請民間修配廠出示料件。主嫌陳男心急，除了要修配廠製造假交易發票，還夥同邱男、何男出面恐嚇保險公司，要求盡快撥款，甚至出手弄傷理賠員及楊姓主管的手。

楊姓主管仍堅持調查，發現下雨當天尋獲失竊車時，車輛竟以防水、防塵套覆蓋，且所有遭拔除的零件都沒有切割痕跡，例如車門是以工具小心拆卸，電線也是直接從插銷處拔除，並包上膠布。顯示小偷似乎刻意保護車輛，不合常理，於是決定報警。

經過檢警調查近1年後，成功逮捕所有涉案人士到案，包括開立假發票的業者，全案經台中地方法院一審判決，主謀陳嫌處1年6個月徒刑，假車主藤本處1年2個月徒刑，何、邱兩嫌則分處9個月徒刑。協助立下大功的楊姓理賠科主管僅低調表示「只是善盡職務本分，而法律也作出合理判決。」

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