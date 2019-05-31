6千萬法拍屋半價賤賣 書記官被撤職、今判緩刑

2019-05-31 11:17

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院民事執行處書記官駱俊勳，被控未依法拍屋公告程序拍賣，偽造第2、3次法拍標紀錄，將市價約6千萬元、位於台北市大安區的標案，以第4拍3196萬元賤價標出；但因標的物位於蛋黃區，法拍業者有意搶拍卻落空，再度出現時已是市價近5折拍定，質疑內神通外鬼，憤而向司法院檢舉。台北地院今審結全案，依偽造文書罪判駱男有期徒刑1年8月，緩刑4年付保護管束，應向公庫支付10萬元，服義務勞務50小時，可上訴。

事實上，早在今年3月13日，駱男就被公務員懲戒委員會決議撤職並停止任用3年；公懲會認為，駱男在北院提出的陳述意見書與悔過書，已承認犯案並表示悔意，但確實已觸犯公務員服務法相關法條，嚴重影響司法信譽並傷害公務員形象，為維護公務紀律，認定有懲戒必要。

今年元月本案爆發後，駱男雖表示，為了消化積案，才便宜行事；但北院認為，駱男確實未依法定程序對外公告，涉嫌偽造法拍文件與紀錄，同時擅自主持開標，因此依公務員業務登載不實罪嫌將駱男移送檢方偵辦，並將人調至訴訟輔導科，駱男後來被依法起訴。

本件法拍屋位於北市大安區四維路巷內一樓，是地坪21坪、建坪88坪的40年公寓；據悉，本案去年6月進行首拍時，底價4860萬但停拍，然而，駱男未依法公告第2、3拍，且趁司法事務官請假之際，私自用印偽造2、3拍都流拍的假公文，標案實際上擺著不動。

而經辦本法拍的第一銀行人員去年秋天換人，新任經辦人得知首拍從去年6月後就無消無息，經詢問，才知駱男已完成2、3拍，準備去年12月20日進行第4拍。

駱男原本打算第4拍仍是紙上作業，但不敢告知訴司法事務官實情，還要應付一銀經辦人，拍賣當天仍舊硬著頭皮上場，趁其他股拍賣空檔，上法拍台想混過第4拍，豈料有兩個法拍業者投標，駱男開標後宣稱3700萬元得標，企圖勸退兩家業者。

但法拍業者不服氣，認為根本未公告，高聲質疑程序不合法，當面要求駱男拿出3700萬元標單，駱男自知3700萬元標單是他偽造，不敢出示，隨即改口宣布由當天投標價較高的李男以3169萬元得標，李男當場繳交530萬元保證金，並於7天內全額繳清。

執行處庭長後來知情後緊急撤銷拍定、扣押標金、不發放權利移轉證書；李男頻催促點交，即便不點交也要賠償利息損失，駱男只好答應賠償利息。

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