3警被控索賄放人送辦 今調職處分

2019-05-30 14:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市黃姓男子不服警方取締，以手機推張姓警員帽帶後，被警方依妨害公務上銬逮捕，最後給警方6000元離去，昨在議員林智鴻陪同下，出面指控警方索賄；鳳山警方坦承疏失，但強調是賠償金非索賄，將3名員警依縱放人犯送辦，警方今先將3員調職、幹部處分。

鳳山警分局五甲所警員張茗傑、張子威5月27日下午1時許，於南江街與南昌街口，發現黃姓男子安全帽帽帶未扣上前攔查，黃男不服取締，與警方爆口角，並以手機觸碰員警帽帶，質疑警方也未扣好帽帶，反被2員壓制上銬逮捕，過程中張茗傑、黃男受傷。

2員將黃男帶所偵辦，員警詹文一居中協調，獲悉黃男涉嫌妨害公務，開導他案件與對方和解，有助爭取緩起訴機會；黃男因「緊張到嚇都嚇死了」，想換取自由之身，主動向員警致歉，還請詹員拿來紅包袋，將6000元放進紅包，主動交給張茗傑，賠償制服破損及手腳擦傷的財物、醫藥費損失，並簽立道歉書，但內容未提及6000元。

由於張茗傑值勤過程中，未依規定開密錄器，返所檢視張子威蒐證影像，認定未達妨害公務程度，偵辦要件恐有不足，改認定管束放人，未將黃男依法送辦，也未對他開出500元罰單，就讓他自行離去。

警方昨將3員依過失縱放人犯送辦，但仍待檢方進一步認定，今將涉案3名員警調職，張茗傑調整到警備隊、張子威調整至新甲所、詹文一調至忠孝所，當天值班幹部林姓巡佐因督導不周記申誡2次。

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