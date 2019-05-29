議員控索賄6000元放人 警坦承行政瑕疵依法送辦

2019-05-29 11:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市黃姓男子今在議員林智鴻陪同下召開記者會，指控警方取締交通違規，竟向他索取紅包，他當時簽下道歉書，並賠償6000元給警方，但想想被打還要賠錢不甘心，決定出面指控警方索賄，林智鴻痛斥警方以職權誘脅市民，公然索賄中飽私囊。

鳳山警分局長林依仰今親上火線，坦承有行政瑕疵，員警執法前後沒有一致性，強調6000元賠償金非索賄，2名員警是否涉縱放人犯，全案警方依法函送法辦，強調勿枉勿縱，如有違法犯紀，依法嚴辦，絕不寬貸。

鳳山警分局五甲所警員張茗傑、張子威2員5月27日中午12時至下午2時擔任巡邏勤務，約於下午1時15分許在南江街與南昌街口，發現民眾黃姓男子安全帽帽帶未扣予以攔查，過程中黃男情緒激動，有拉扯警員張茗傑安全帽帶的舉動，2員警認黃男有涉嫌妨礙公務之嫌，共同壓制黃男上銬後，將他帶返五甲所偵辦。

警員張茗傑返所再次檢視蒐證影像確認，認未達妨礙公務程度，偵辦要件恐有不足，黃男到派出所情緒平復後向員警致歉，簽立道歉書，並主動拿出6000元，賠償員警制服破損及手腳擦傷的財物、醫藥費損失，警員張茗傑接受道歉，賠償後讓黃男離去。

黃男今天在市議員林智鴻陪同下控訴，他當天因安全帽未配戴完整被警方取締，後因口角遭警員逮捕至鳳山警分局五甲所，在派出所內上銬留置期間，有警員拿出紅包袋，要求黃男支付現金，並寫下道歉書才能離開，最後黃男以6000元換取自由之身。

議員服務處主任接獲檢舉，隔天下午前往五甲所，檢視所內監視錄影帶後，發現確實有出現員警拿出紅包袋，及黃男掏錢裝入紅包袋等影像；律師許照生表示，警員此舉有違反刑法第121、122條，以及貪污治罪條例第4、5條，施以詐術、索賄疑慮。

林智鴻表示，不論黃男是以何種罪嫌遭逮捕，警方都無權私下和解，尤其在公署內，警員竟以職權誘脅市民，公然索賄中飽私囊，實在可惡。

林智鴻表示，為確保證據，多次要求提供所內監視器及密錄器等完整影像，警方以偵查不公開為由拒絕提供，他質疑警方是否要進行滅證、串供、包庇三部曲?

林智鴻痛斥，高市警紀如此敗壞，市長韓國瑜竟然還想分心選總統，他強烈要求警方應立刻公布影帶，嚴查嚴懲、整肅警紀。

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