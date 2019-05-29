老中夫妻環島錯過住宿 淋雨一夜幸運遇「他」解危

2019-05-29 13:24

〔記者許國楨／台中報導〕一對中國籍夫婦來台環島旅遊，不料因行程太晚在外淋了一個多小時的雨仍找不到落腳處只好報警求助，所幸警員顏家彬之前曾處理過類似案件，立即致電轄內熟識旅館詢問，終於找到僅存的一間空房，夫妻倆喜出望外，對於暖警在他們最無助時給予協助，除覺得台灣警察都好親切，這意外插曲更豐富了此次的旅遊。

台中市第二分局文正派出所前天深夜接獲報案，有民眾在轄內成功路與福龍街口需要協助，警員顏家彬、連振維趕往處理，原來是一對來自中國廣州的馬姓夫妻，因為嚮往寶島的人文風情，特安排假期來台環島旅遊，但當天玩的太盡興以致行程拖得太晚錯過了最後辦理入房手續時間，連絡飯店都無人接聽電話，只能站在門外乾等。

期間夫妻倆雖嘗試找尋附近飯店但都已客滿，兩人在附近繞了一個多小時找空房又遇上大雨，實在是走投無路才會報警想請警方協助，所幸警員顏家彬頗有經驗，日前也曾協助過一位從苗栗南下台中求醫，因找不到落腳處流落街頭的老婦人，向夫妻倆談妥解決辦法後，立即撥打電話至轄內的旅宿業者。

經詢問多家後終於問到一間空房，老闆也因為是管區介紹的，大方的給予打折優惠，待訂房確認後就載送夫婦前往飯店休息，而顏員熱心協助到異國旅遊的夫婦，不僅讓他們對台灣警察親切的態度印象深刻外，也頻頻致謝，因為警方及時伸出援手，讓他們在風雨交加的夜晚不致於流落街頭，飯店業者聽聞後也感到與有榮焉!

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