失智高齡老翁兩度往返派出所 熱心警供餐助返家

2019-05-23 09:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林警分局樹林派出所警員林奕儒昨天上午值班時，見高齡93歲的楊姓老翁在派出所門外徘徊，主動上前詢問關心，得知老翁來樹林找朋友卻遍尋不著，員警不僅帶他去找，還把他扶進派出所休息吃麵，待楊姓老翁恢復體力自行返家，沒想到下午又被司機載回樹林，原本他記不住自家地址，經員警聯絡家人將老先生帶回，原本焦急不已的家人也向員警再三道謝。

林奕儒說，楊姓老翁約於上午10點多在派出所外出現，表示自己從淡水搭計程車來樹林訪友，但是一直找不到正確的地址，員警陪同老翁一同到附近尋找，但附近的店家均稱不認識老翁，九十多歲的楊姓老翁在外行走太久，體力漸漸不支，員警便將老翁帶回派出所內休息。

楊老先生到派出所後，員警自掏腰包請老翁吃麵，從老翁身上證件得知他設籍樹林，於是老翁吃飽後體力恢復，員警確認他身體狀況沒問題後讓老翁離去，沒想到下午四點多，他又乘坐計程車返回派出所，司機表示，老翁從台北市上車後，告訴司機住在樹林，但卻無法明確表達住址，司機只好把他載到派出所求助。

員警利用警政系統查詢，發現老翁原來現住地在淡水，經連繫著急的家人，家人指老翁有失智現象，早上獨自出門後就沒有返家，原來他曾經住在樹林，老翁疑似罹患失智症，一直以為自己還住在樹林，員警再請計程車將老翁安全送返淡水住家。

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