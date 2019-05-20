真害！ 得獎愛心防走失手鍊毋知影 1年才150人戴

2019-05-20 22:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕真害！彰化縣推動失智長者配戴愛心手鍊已8年了，去年更推出「愛心手鍊2.0—守護BBCALL」進化版，2.0手鍊還曾獲獎，但推出1年來全縣竟然只有150個長者配戴、7000多次下載該智慧程式，多位議員今在縣政總質詢砲轟縣府宣導不力，連縣府公務人員、學校教職員和約聘雇人員有1萬7000多人，下載普及率極低，議員抨擊縣府宣導不力、相當不用心。

根據社會處統計資料，彰化縣目前配戴第1版愛心手鍊人數共5329人，與衛生局初估潛在失智長者約1萬5000人，出現落差，而2.0手鍊進化版外型簡單，可當吊飾、鑰匙圈或項鍊，並兼具定位裝置和智慧錢包的雙重功能，可以讓家人搜尋出門走失的長者，也讓長者有現金儲值的感應消費功能，至今才7000多人次下載「守護BBCALL」APP，叫好不叫座。

民進黨縣議員賴清美、莊陞漢、尤瑞春連番質詢， 時代力量縣議吳韋達更直言，有這麼好的載具應該鼓勵長者配戴、民眾踴躍下載，數字來看普及率實在太差。

吳韋達說，進化版手鍊應該結合原有愛心手鍊推廣，並由府內帶頭做起，讓彰化縣公務人員、學校教職員和約聘雇人員都來下載APP，就能拉高普及率。吳韋達以自己首任任期，要求社會處3年內成長1倍配戴率，至少1萬人配戴愛心手鍊。

尤瑞春也說，失智長者走失案件頻傳，社會處正視宣導的必要性，她曾在路上遇到阿嬤走失，幸好，阿嬤配戴愛心手鍊，及時幫阿嬤找到家。

賴清美建議社會處，要去除失智長者被當成病人對待、拒絕配戴愛心手鍊，可由宗教信仰的角度切入，手鍊是神明加持保平安。

莊陞漢和許原龍坦承若非身處議會殿堂，也不知道有愛心手鍊，莊陞漢更要求縣府活用網路科技，找出潛在失智人口。

對此，社會處長王蘭心指出，愛心手鍊來自民間資源，善心人士捐贈，失智是腦部認知功能混亂，並非「老番顛」（指老糊塗），教育宣導的確很重要，社會處年年都有開記者會，也透過全縣200多個關懷據點宣導，長者只要有配戴找回機率是百分百，議員們的建議，社會處虛心接受並改進。

王蘭心強調，第1版愛心手鍊，手鍊上面刻有使用者專屬號碼與縣府社會處服務專線，長者萬一走失，民眾可撥打愛心手鍊上的電話協助通報，社工人員在第一時間根據專屬號碼就能找到家屬，使用至今已有143人經由愛心手鍊平安找到回家的路。

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