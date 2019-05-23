雨彈中溫暖的手 暖警丟傘、捲褲管搶救地下道小貨車脫困

2019-05-23 14:32

〔記者許國楨／台中報導〕本月20日中午一場雨彈來襲，台中市區瞬間傳出災情，其中北屯區太原地下道更因此積水造成一輛小貨車拋錨受困，女車主坐在車內驚慌失措，當時正在疏導交通的員警見狀，二話不說捲起褲管涉水進入地下道，頂著強烈的風雨，用盡全力徒手慢慢將小貨車一步步往上坡推離積水至安全區域，讓女車主感謝之餘更多了感動。

第五分局表示，當天獲報轄內太原地下道出現嚴重積水，該分局北屯派出所立即派遣警力協助雙向封閉太原地下道，另於太原、旱溪西路口疏導交通，指揮人車繞道預防誤闖、發生危險，但期間還是有一輛小貨車誤入隨即故障拋錨受困。

員警見狀即刻救援，立即捲起褲管丟掉手中雨傘冒險涉水進入地下道，發現積水已高達超過半個輪胎高，只見71歲龎姓女車主被無預警的積水嚇得驚慌失措，坐在車內不知如何是好，員警擔心風雨越來越大、積水越來越深，為安全著想，先安撫龐女不安情緒並提醒「妳先打N檔、打空檔」，隨即走到小貨車後方。

5名員警站在貨車後方齊喊「一、二、三」，由於位處上坡，員警徒手推起來格外吃力，但他們仍頂著強烈的風雨，夾雜費勁的喘氣聲一步一步往有點坡度的路面往上推了約40公尺，直推離積水至安全區域才鬆了一口氣，還不忘貼心提醒龐女，「拉手煞車」，避免車輛滑落。

經了解，龐女當時駕駛自用小貨車由市區往大坑方向行駛，進入地下道時因豪大雨造成地下道瞬間積水，致使車輛拋錨故障；龐女則十分感謝員警不畏風雨，於豪大雨與車水馬龍之際協助故障排除免遭意外；而這一幕也被民眾拍下，直呼員警舉動真的超暖心。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法