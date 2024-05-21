控前北市府顧問孫偉志「基泰門神」 綠議員挨告獲不起訴

前北市府市政顧問孫偉志（左）現身基泰與重災戶整合會議。（翻攝自陳怡君臉書）

2024/05/21 11:28

〔記者陳彩玲／台北報導〕基泰建設「基泰大直」去年9月施工不慎，導致鄰房坍塌毀損，後來基泰與重災戶召開整合會議，但民進黨台北市議員陳怡君驚爆，會議當天身兼北市府市政顧問的基泰董事會專案顧問孫偉志竟現身，並坐在煽動重災戶至市府拉布條抗議的基泰總經理馮先勉旁邊。陳怡君痛批孫「形同基泰門神」，事後北市府立即解聘孫男職務，但他不滿陳怡君言論不實怒告妨害名譽，台北地檢署調查後，認為孫男確實有雙重身分，依罪嫌不足將陳怡君不起訴。

去年10月間，陳怡君爆出，基泰建設之所以如此膽大包天、肆無忌憚，就是因為安插門神在台北市政府，讓市府都發局、建管處對基泰都誠惶誠恐、有求必應，並揭露這位門神是「孫偉志」，身分不只是基泰安插在市府的顧問，還是多家公司「磐石聯合企業開發」、「角落娛樂」的負責人。

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陳怡君指出，孫偉志身為台北市政府的市政顧問，在基泰大直造成重大工安後漠不關心，結果在去年10月6日傍晚，卻現身25戶重災戶與基泰的閉門會議上談合建，並坐在基泰總經理馮先勉旁邊，離譜的是，馮先勉竟在會議上慫恿住戶向立委、立委參選人、總統候選人、議員陳情，公然挑撥重災戶與市府的關係，而孫偉志身為市政顧問不見協助救災，卻在危樓拆房後，到場閉門會議指導與重災戶合建、密謀與市府抗爭，爭取權益。

對此，孫偉志不滿認為陳怡君言論不實，提告妨害名譽。台北地檢署查出，基泰於去年9月10日、10月6日，分別召開「重大訊息記者說明會」及「住戶整合會議」時，孫偉志確實都與基泰公司人員一併列席在台上，且根據基泰網頁顯示，孫男是基泰董事會專案顧問，因此認定孫確實具有雙重身分，且從整合會議當天的錄音光碟和譯文可知，馮先勉確實有要受災戶透過民意代表向北市府施壓要求更好的改建條件。

檢察官調查後，認定基泰大直建案工地坍塌攸關公益，陳怡君是基於孫偉志在此事件中的雙重身分及相關作為提出評論，因無證據認定陳怡君涉犯加重誹謗罪，依罪嫌不足將她不起訴。

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