淡大女學生溺斃案 伴屍少年應訊：都不記得了！

2019-03-15 23:12

〔記者陳恩惠／台北報導〕淡江大學魏姓女學生前天上午被發現溺斃在百齡橋下的大南抽水站溝渠內，士林地檢署檢察官今天下午會同法醫研究所法醫們解剖遺體，採集相關檢體送交鑑定，針對手指電擊傷痕，無論是否為舊傷，仍仔細採驗，為釐清案情，檢察官今晚到台北榮民總醫院，偵訊當時昏睡在陳屍地點附近的袁姓少年，但他一概以「都不記得了」來回應，整個調查過程大約2小時，直到晚間10點結束，對於疑雲重重的案情全然無幫助。

自13日當日清晨一直陷入昏睡的16歲袁姓少年，經新光醫院初步檢查，發現他混合服用大量安眠藥、鎮定劑等藥物，肝指數飆高、藥物中毒，一度有生命危險，經轉往台北榮總臨床毒物與職業醫學科進行排毒及後續治療，目前仍插鼻胃管治療中。

檢察官王碩志今晚8點趁少年用完晚餐後，到醫院偵訊，由於袁姓少年目前身體狀況仍然虛弱，對於檢察官的訊問，很多過程他都向檢察官聲稱「不記得」；檢察官不排除少年有意避重就輕。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/