「想念你的大鳥鳥」閨密與夫偷情10年 人妻衝摩鐵當場抓包

2019-03-15 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕1名女子透過臉書爆料，認識10年的閨密竟勾引自己的丈夫長達10年！她蒐集先生用LINE傳送的對話，發現相當鹹濕的訊息，並在2018年底前去「姦夫淫婦」幽會的汽車旅館抓姦，現場查獲2人裸體躺在床上，房間內桌子放有內含精液的保險套。

女子在臉書社團「爆料公社」曝出全案，並附上多張LINE對話擷圖，從中可見她的閨密向她丈夫表示「想念你的大鳥鳥」，丈夫則回覆「等等給你吃」等語，甚至相約至汽車旅館做愛；女子事後質問閨密，但對方辯稱2人只是在房間內談心，男方則用保險套套住生殖器官自慰，並無性關係。

但女子對雙方進行交互詰問後發現，閨密與丈夫各執一詞，都推說受對方邀約前往汽車旅館，因此在2018年底女子逮到機會，前往2人休息的汽車旅館，當場查獲他們赤裸身體在床上纏綿的景象，桌上還放有保險套，裡面有丈夫的精液；女子在貼文中強調，已對2人提出妨害家庭告訴。

網友們認為這起事件相當誇張，紛紛留言指出「打槍還需要戴套打，騙小孩也不是這樣」、「10幾年的朋友這種話也說得出來」、「都這樣了還要掰」、「別人的都比較好嗎？為什麼要破壞別人的家庭？」、「看了都替你生氣」、「這就是信任之下的後果」。

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