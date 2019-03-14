中生周泓旭共諜案 判1年2月定讞

2019-03-14 15:59

〔記者溫于德／台北報導〕中國籍男子周泓旭被控來台發展組織未遂，一審依發展組織未遂罪判1年2月；周上訴時堅稱被遭栽贓、陷害，同時否認找新黨發言人王炳忠充當「下線」，但二審依據周在偵查錄音光碟中的認罪自白，以及相關證人對周不利的指述，認定罪證明確，維持一審刑度；最高法院今駁回定讞；至於周泓旭的押期或執行問題，仍待台北地檢署認定。

周泓旭來自中國遼寧省，2009年就讀浙江大學時，曾赴國內淡江大學擔任交換學生數月，2012年進入政大攻讀碩士，2016年畢業，2017再以「台灣詠銘國際公司」董事身分入台。

判決書指，周泓旭2014年參加中國上海的兩岸交流活動時，結識中國李姓黨務人員，接受餐敘招待後，依指示來台物色、引介我國政府人員或具社會影響力人士赴中國與李見面，並招待旅宿費與提供報酬，以發展、建立組織。

周泓旭認為我國外交部某年輕官員符合吸收條件，2016年間多次約對方私下見面或致電聊天，周聽聞對方抱怨職場前景不佳，隨即見縫插針建議續留原職務，並提議可引為中國官員工作，每季可獲約1萬美元酬勞。

檢方後來接獲檢舉，2017年3月9日指揮調查局國安站，搜索周泓旭的台北租屋處，訊後認定周涉嫌重大，聲押禁見獲准，同年7月6日提起公訴。

台北地院一審認為，周泓旭在檢方偵查時曾自白犯行，院方審理時卻又否認犯罪，並宣稱與外交部年輕官員的對話是吹噓的，但合議庭依據年輕官員對話錄音，認定周有罪，依法判刑1年2月。

周泓旭上訴後依舊辯稱遭「陷害教唆」，仍未被高院二審採信，判決駁回。最高法院認為，周與檢方上訴均爭執事實，均不符合第三審要件，今駁回確定。

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