老嫗南下就診險睡街頭 暖警這樣做解困境

2019-03-14 13:03

〔記者許國楨／台中報導〕一名近7旬的許姓老婦人從苗栗南下台中的醫院就診，由於醫生囑咐隔日還要回診臨時想找旅館過夜，卻因人生地不熟在醫院附近街頭徘徊，員警到場了解狀況後，逐一詢問每家平價旅館是否還有空房?終於找到一間房間立即載送許婦前往，業者也特別給了優惠，順利解決許婦獨自異鄉求醫窘境，個性靦腆許婦頻頻感謝員警的及時雨。

台中市第二分局文正派出所上週深夜接獲熱心民眾報案，表示在轄內五常路與五義街口有一名老嫗獨自在原地徘徊，疑似需要協助，警員顏家彬、余苓茹到場了解狀況後，得知該名許姓7旬老嫗獨自從苗栗南下至台中中國醫藥大學附設醫院就診，因隔日還要複診一次，因此想找間便宜的旅館休息。

不料因假日關係，各家旅店都已客滿，因身上帶的錢不多又人生地不熟，加上已近深夜，才會不知所措的在路上躊躇不前，警方得知原委先載許婦返所歇息，再分工合作，一間一間的去電詢問轄內及鄰近的飯店、旅館，但都問不到符合許婦預算的空房。

還好員警鍥而不捨，終於問到附近一間旅館因有客人臨時退房有空出的房間，且價錢也符合許婦需求，顏員趕緊載送她前往投宿，旅館老闆得知原委後，自動給了些許折 扣，以呼應警方對民眾無私的付出，暖警貼心的舉動讓許婦印象深刻頻頻道謝，旅館老闆也很讚賞年輕員警的體貼及耐心!

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