助貧男葬父 暖警雪中送炭傳佳話

2019-03-05 14:50

〔記者廖淑玲／雲林報導〕當了7年流浪教師，因丈母娘下令沒有穩定工作不准女兒出嫁，下定決心考上警察終於娶得美嬌娘，斗南警察分局大埤分駐所警員陳言劼進入公門後熱心服務，日前助貧男葬父，在網路傳為佳話。

年約40歲的許姓男子因父親病逝，到大埤戶政事務所辦完「除戶」證明後，一臉哀傷到大埤分駐派出所詢問值班警員「可以幫幫我嗎」？原來許男父親病逝家中沒錢處理後事，不知該如何是好。

當時值班的陳言劼請他留下姓名住址，立即深入了解並實地探訪，詢問村長與左鄰右舍，發現許男家中只依靠他打零工維持家計，收入微薄，父親在世時因罹患肝癌，時常進出醫院，醫療及生活負擔龐大，而母親年事已高，身體狀況不好，確實連維持基本生計都有困難，於是他積極幫許男申請各界補助。

陳言劼聯繫夜市慈愛組織獲喪葬補助費3萬4000元，通報馬上關懷急難救助、轉介大埤鄉公所、張榮發慈善基金會與全聯福利中心專案急難救助，讓許父得以安葬。

32歲台北體院畢業的陳言劼，當過國小體育老師、特教老師，交往多年的女朋友母親要求他有固定工作才能結婚，發憤圖強考上警察特考，2年前分發斗南警分局順利娶了美嬌娘。

當過老師的他熱心助人，遇有急難救助更是積極協助，2年來已幫忙多名民眾度過難關，幫助許男的善行經網友po文曝光，還有台中網友看到主動再捐錢，暖警陳言劼的善舉令人感動，今天斗南警分局副分局長詹百平專程到所表揚。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/