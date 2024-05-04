現今時見社交陷法律糾紛困境 專家︰缺乏戀愛和社交教育

男檢單戀女同事過頭行為

2024/05/04 05:30

〔記者邱芷柔、吳昇儒／台北報導〕雲林地檢署發生男檢察官追求女書記官，因追求手法太超過而吃上官司，雖然高社經人士有其專業的一面，但社交技能並非年輕時認真讀書、出社會後努力工作就能自然擁有，而是一個需要好好學習的人生課程。

據三軍總醫院副院長、精神醫學部主治醫師葉啓斌的觀察，有越來越多年輕人因社交問題面臨法律糾紛，問題往往源於缺乏情感控制能力和適當的社交技能。

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葉啓斌提到，工業革命後，學校多以培養就業所需人才為目標，缺乏指導如何建立戀愛關係、社交技巧等人生重要的能力。尤其現代人多以自我為中心，在速食文化下常常希望「一次到位」，兩性交往易缺乏了解、探尋等過程，加上高度依賴網路溝通，缺乏面對面說話的機會，從臉色、表情去判斷對方意圖的能力也跟著降低。

葉啓斌說，當難以體諒、察覺對方感受時，就可能造成「你自己以為是好意，但其實別人覺得不舒服」的誤解與認知落差，甚至做出錯誤的決定和行為。

而拙於社交的這一類人，無論是願意走進診間、或因為犯行而被強迫治療，臨床上都會先探詢原因，評估是生理因素、控制力不足或是缺乏理解與互動能力等，進而提供心理或是藥物等對應的治療。

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