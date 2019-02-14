西國女大生搭小黃丟包包 暖警助尋回終展笑顏

2019-02-14 14:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名外籍女大生到彰化鹿港旅遊，不慎將放有重要證件的包包遺落計程車上，心急如焚的她跑了兩地的派出所調閱監視器，最後在東區分駐所員警的協助下，發現包包已被運將送到300公尺外的派出所了，當她拿回失而復得的包包終於展露笑顏，感受到台灣濃濃人情味的她，特地和員警拍照紀念這次難忘的尋包記。

台中市第三分局東區分駐所警員張欽裕前晚值勤時，突見一名西班牙籍女大生ESTHER走進所內求助，原來女大生當天和友人從台中轉運站搭乘計程車前往彰化鹿港旅遊，下車時不慎將裝有信用卡及重要證件的包包遺落車上，心急如焚的她隨即到鹿港當地派出所求助。

無奈監視器畫面不清楚，無法明確查知車號，她只好回到當初乘車的轄區派出所求助，張員得知來龍去脈後，隨即陪她返回乘車處，確認其上車地點為台中火車站的計程車排班處，再協助至機房調閱監視器，因同車型的車輛眾多，員警細心監看畫面交叉比對，半小時後順利確認計程車車號並成功聯繫上張姓司機。

張姓運將接獲員警來電時表示，他對這群外籍嬌客很有印象，但等了一天都無人前來認領，已經將包包直接送到火車站周邊的派出所；確定包包下落後，外籍女大生總算鬆了一口氣，員警直接帶著她前往派出所詢問終於尋回包包，當她拿到內容物一樣不缺的包包時，興奮之情溢於言表，開心地和員警拍照留念。

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