5/3 大樂透頭獎摃龜 今彩539開3注 獎落雙北、雲林

今晚開獎的第113000107期今彩539頭獎開出3注，獎落台北、新北及雲林。（台彩提供；本報合成）

2024/05/03 22:34

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月3日）開獎的第113000107期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由台北市大安區大安路一段187號的「財雲軒彩券商行」、新北市三峽區光明路66號的「翊寶商行」及雲林縣斗六市太平里太平路145號1樓的「金富豪彩券行」開出，而第113000049期大樂透摃龜。

第113000049期大樂透中獎號碼「06、11、12、22、34、39，特別號：42」，頭獎和貳獎均摃龜；參獎共34注中獎，每注可得4萬9846元；肆獎共80注中獎，每注可得1萬3618元；伍獎共2012注中獎，每注可得2000元；陸獎共2472注中獎，每注可得1000元；柒獎共23324注中獎，每注可得400元；普獎共35609注中獎，每注可得400元。

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第113000049期49樂合彩中獎號碼為「06、11、12、22、34、39」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共85注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3373注中獎，每注可得1250元。

第113000107期今彩539中獎號碼為「05、06、11、16、37」，頭獎摃龜共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共198注中獎，每注可得2萬元；參獎共8042注中獎，每注可得300元；肆獎共86974注中獎，每注可得50元。

第113000107期39樂合彩中獎號碼為「05、06、11、16、37」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共324注中獎，每注可得1萬1250元；二合共12817注中獎，每注可得1125元。

第113000107期3星彩中獎號碼為「438」，壹獎共47注中獎，每注可得5000元。

第113000107期4星彩中獎號碼為「0939」，壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

大樂透開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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