人民保母真難為！ 連異國婚夫妻失和都要當和事佬

2019-03-13 15:30

〔記者許國楨／台中報導〕一名馬國凱姓男子日前帶同台籍妻子返台回娘家，期間因故起爭執，凱男衝動下想先搭機回國，卻因身上只有馬幣不知該如何是好向警方求援，熱心員警駕駛巡邏車搭載凱男到車站搭車途中噓寒問暖得知原委，索性當起和事佬開導勸慰，凱男頓時打消回國念頭與妻子和好，夫妻倆在警所見面後相擁而泣一塊牽手離開，喜劇收場。

台中市第六分局何安派出所警員賴盈帆、李孟穎，前天下午5時許突接獲馬來西亞籍的33歲凱姓男子至所報案，表示欲前往機場搭機返國，但身上只有馬幣不知何處可以兌換新台幣買車票搭車前往機場，不知該如何是好只好向警方求援，因當時已是銀行下班時間，賴員向凱男建議至朝馬轉運站搭車，該處可以刷卡買票，並熱心以巡邏車搭載前往。

途中賴員用簡單英語與凱男聊天，對方才把事情來龍去脈向警方娓娓道來，表示前兩天與台籍妻子一同回來台灣娘家探親，因一些瑣事與妻子發生爭執，衝動下憤而想先行返回母國，但在台灣人生地不熟，加上身上只有馬幣無法搭車，才會向警方求助，殊不知台灣警察如此熱情幫忙。

賴員聽了向他關懷勸慰說:「人生不如意之事十之八九，勿因一點小事而出走，還有許多人在關心你，警方也永遠會是你的好夥伴。」凱男才恍然大悟打消念頭欲與妻子相逢，警方立即聯繫凱妻前來，夫妻倆見面後相擁而泣，牽手離開派出所前還向警方頻道謝表示，因為這次事件才發現台灣社會多溫暖，連警察都這麼棒，感謝員警熱心相助，讓他們倍感溫馨。

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