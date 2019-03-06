宜蘭「暖心所長」出手相助 環島日本版畫家揪感心

2019-03-06 20:18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕日本年輕版畫家野口龍平來台環島，昨晚獨自行走蘇花公路，又饑又渴，宜蘭縣澳花派出所巡邏車主動關心，載他回所內用餐，「暖心所長」胡傳明還掏出3000元給他當旅費，另資助1000元旅館住宿，讓他感受到台灣濃濃人情味。

26歲的野口龍平來自日本東京，預定6月在台舉辦版畫展，最近帶著中文「環島」字樣紙板徒步環島，昨晚8點多走到宜、花交處的蘇花路段，巡邏警方見他相當疲累，伸出友誼之手，載他到澳花派出所用餐。

澳花派出所長胡傳明準備簡餐、水果、茶水、點心招待，野口龍平靦腆地說，他走了一天的路，找不到東西吃，也不知道晚上睡哪裡，所幸碰到台灣暖警幫忙，胡傳明二話不說資助3000元、贈送一個全新背包，並幫他代訂附近花蓮和平的旅館，代墊1000元住宿費，讓他好好休息。

野口龍平感謝胡傳明的幫忙，在派出所內創作版畫，送給胡表達感謝之意，離去時，眼睛泛著淚光，顯得依依不捨，胡傳明拍拍他的肩膀，為他加油打氣。

53歲的胡傳明是台東布農族人，警校畢業後分發到宜蘭縣服務，常自掏腰包助人，6年前接任澳花派出所長，定期幫助轄區貧戶餐費、喪葬費，這些年行善金額超過160萬元，成為村民口中的「暖心所長」。

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