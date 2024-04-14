為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

驚！基福公路行人被撞不治 去年同路段曾發生機車騎士摔車亡

救護人員趕抵現場，對鄭男進行搶救。（記者吳昇儒翻攝）

救護人員趕抵現場，對鄭男進行搶救。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/14 12:23

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市62歲鄭姓男子昨晚8時許與友人到餐廳用完餐，一同走在基福公路（台2丙線）23.6公里處時，「突然」走到馬路中央，因現場視線差，後方葉姓男子駕駛的車輛閃避不及，直接撞上，鄭男經搶救後不治身亡，今日上午由檢方相驗釐清死因，全案將朝過失致死罪偵辦。離奇的是，去年同路段也發生騎士撞狗摔車身亡案件，讓偵辦人員感覺也太巧。

警方到場後，迅速聯繫救護車前往搶救，救護人員將傷者送往澳底保健站急救，但最終未能救回鄭男一命。現場對肇事的39歲葉姓司機進行酒測，其酒測值為0，初步排除有酒駕情形。

據悉，家住基隆的鄭姓男子昨日與友人一同到附近餐廳吃飯，本來一行人走在人行道上，但鄭男卻不知為何，「突然」走到馬路，被路過的葉姓司機撞上。而去年6月8日晚間，該路段也發生一起死亡車禍，50歲的陳姓機車騎士行經該路段時，與未綁妥衝到馬路上的米克斯犬發生碰撞，造成陳男跟犬隻雙雙身亡。

警方則表示，該路段夜間光線可能較為昏暗，才會容易發生事故；葉姓司機撞死鄭姓行人的案件，訊後將依過失致死罪將葉男移送法辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
擊落片！馬路三寶雙黃線大迴轉 17歲騎士「無照雙貼」撞上噴飛
2024/04/09 23:42

擊落片！馬路三寶雙黃線大迴轉 17歲騎士「無照雙貼」撞上噴飛
機車鬼切對向車道遇大貨車駛來惹驚呼 幸大貨車煞停僅輕碰
2024/04/12 11:10

機車鬼切對向車道遇大貨車駛來惹驚呼 幸大貨車煞停僅輕碰

經典到手潮流不退 德國馬牌再掀流行
悚！轎車追尾撞入大貨車底 車頭壓扁駕駛命危送醫
2024/04/12 17:58

悚！轎車追尾撞入大貨車底 車頭壓扁駕駛命危送醫
開輔駕系統國3追撞工程車 BMW車頭撞成廢鐵
2024/04/11 14:45

開輔駕系統國3追撞工程車 BMW車頭撞成廢鐵
台61線2聯結車碰撞車頭懸高架 1駕駛摔落平面道路命危
2024/04/13 08:46

台61線2聯結車碰撞車頭懸高架 1駕駛摔落平面道路命危
路口出「撞」況74歲騎士亡 汽車駕駛竟已赴美
2024/04/14 09:47

路口出「撞」況74歲騎士亡 汽車駕駛竟已赴美
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播