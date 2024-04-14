驚！基福公路行人被撞不治 去年同路段曾發生機車騎士摔車亡

救護人員趕抵現場，對鄭男進行搶救。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/14 12:23

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市62歲鄭姓男子昨晚8時許與友人到餐廳用完餐，一同走在基福公路（台2丙線）23.6公里處時，「突然」走到馬路中央，因現場視線差，後方葉姓男子駕駛的車輛閃避不及，直接撞上，鄭男經搶救後不治身亡，今日上午由檢方相驗釐清死因，全案將朝過失致死罪偵辦。離奇的是，去年同路段也發生騎士撞狗摔車身亡案件，讓偵辦人員感覺也太巧。

警方到場後，迅速聯繫救護車前往搶救，救護人員將傷者送往澳底保健站急救，但最終未能救回鄭男一命。現場對肇事的39歲葉姓司機進行酒測，其酒測值為0，初步排除有酒駕情形。

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據悉，家住基隆的鄭姓男子昨日與友人一同到附近餐廳吃飯，本來一行人走在人行道上，但鄭男卻不知為何，「突然」走到馬路，被路過的葉姓司機撞上。而去年6月8日晚間，該路段也發生一起死亡車禍，50歲的陳姓機車騎士行經該路段時，與未綁妥衝到馬路上的米克斯犬發生碰撞，造成陳男跟犬隻雙雙身亡。

警方則表示，該路段夜間光線可能較為昏暗，才會容易發生事故；葉姓司機撞死鄭姓行人的案件，訊後將依過失致死罪將葉男移送法辦。

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