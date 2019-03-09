3/9 大福彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-03-09 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月9日）開獎的第108000020期大福彩、第108000059期雙贏彩與第108000059期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000020期大福彩中獎號碼為「01、04、05、06、13、20、38，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得25萬元；參獎共77注中獎，每注可得4000元；肆獎共1466注中獎，每注可得400元；普獎共1萬1086注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第108000059期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、09、10、11、12、14、16、17、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共209注中獎，每注可得500元；肆獎共2741注中獎，每注可得100元。

第108000059期今彩539中獎號碼為「16、20、21、33、37」，頭獎摃龜；貳獎共109注中獎，每注可得2萬元；參獎共4422注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬2500注中獎，每注可得50元。

第108000059期39樂合彩中獎號碼為「16、20、21、33、37」，四合摃龜；三合共131注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4260注中獎，每注可得1125元。

第108000059期3星彩中獎號碼為「923」，正彩共40注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000059期4星彩中獎號碼為「1740」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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