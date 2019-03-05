中獎高掛紅布條！一看傻眼：該恭喜他嗎？

2019-03-05 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕「該恭喜屋主嗎？」有網友看見有戶人家，門上掛了大大的紅布條，高調寫著中了威力彩，但中獎金額只有800元，讓網友看了好傻眼。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，可以看到一間民宅的門上，高高掛著紅布條，上面寫著「狂賀，屋主威力彩中了800元」，高調展示出中獎的喜悅，但中獎金額卻只有800元，讓原PO好傻眼。

PO文一出，網友笑翻，開玩笑地說，「中獎還不用扣稅，超棒der」、「不擺個一二十桌請親朋好友，就說不過去了」、「我想去跟他借錢了」、「快進去恭喜他」、「這一定要恭喜！可能從他阿公買愛國獎券到他爸簽大家樂都沒中過800以上」、「等我中800再跟你借布條」。

網友也紛紛猜測起布條的價錢，「結果訂製布條花了多少」、「做那條布條去一半」、「靠北，這布條就花了500大洋了」、「800拿去做布條」、「中800訂布條都不夠了」；有做過布條的網友就現身說法，「靠彆，布條有做過$900的，自己還要倒貼$100」。

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