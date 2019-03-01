店長夢見「黃金蟒」 台中這家彩券行開出5.2億威力彩頭獎

2019-03-01 13:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕威力彩終結連11摃，昨晚在台中開出頭獎5.21億，1注獨得，獎落台中市北區中清路一段13號的「金順利彩券行」陳姓店長說，前天自己有夢見中獎好兆頭，看見蟒蛇穴裡有一隻黃金蟒及很多黃金。

今年228開出威力彩頭獎，第108000017期威力彩獎號號第一區為「03、04、19、23、26、27」，第二區「08」，1注獨得5.21億元獎金，扣除兩成所得稅後，還可領4.17億元，是今年開出的第2個威力彩頭獎，頭彩獎金也是今年目前最高。

陳姓老闆說，其實威力彩並不好中，除了要中第一區的6個號碼，還要對中第二區的號碼，因此威力彩通常要等到彩金上看10、20億，買氣才會好，在4年前也曾也顧客中過二獎，得到2700多萬，這是開店5年多來，中獎金額最高的1次，非常開心。

中頭獎的金順利彩券行今天一早顧客就絡譯不絕，不少客人上門恭禧也沾喜氣，生意比平常好上2、3倍，陳老闆說，平常賣比較好的是大樂透及539，她也透露中獎秘訣，中獎與運氣有關，但平常就要試試手氣，不用買多，有買有機會，可選生日、幸運號、夢到號碼等。

她也說，去年921中雙贏彩的常客曾回店裡分享中獎經驗，以自己的幸運號碼或參考曾中獎號碼，每週投注100、200，最後幸運中獎。

台彩也指出，過去威力彩就經常獎落台中市，統計從第四屆公益彩券發行至去年底，每年都曾在台中開過頭獎，累計中獎注數高達8注，占威力彩頭獎總注數的3分之1，居全國之冠。

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