台南麻豆警今晚擴大臨檢 對酒駕及聚眾鬥毆零容忍

2019-03-08 23:38

〔記者楊金城／台南報導〕行政院長蘇貞昌撂重話後，全台警察動起來，台南市警察局麻豆分局為維護轄區治安平穩，今晚規劃擴大臨檢，由分局長楊慶裕親自帶隊，針對轄區有女陪侍場所及青少年易聚集之複合性電子遊藝場逐一臨檢，當眾表達強力執法的決心。

行政院長蘇貞昌撂重話：「如果鬥毆發生在特種行業門口，就要換掉警局長」，此話一出，全台縣市警局加強擴大臨檢。

麻豆分局說，由於國內街頭鬥毆或酒後鬧事之事件頻傳，引起社會大眾普遍不安，嚴重影響社會治安，內政部警政署通報各縣市警察局針對轄內易滋事場所，以優勢警力展開強力臨檢掃蕩。

大批警力今晚在麻豆分局轄區臨檢時，當場約制告誡現場負責人、服務生和酒客，店內外絕對禁止販毒、吸毒及酒後聚眾鬥毆、暴力等情事；另如發現顧客飲酒時，不可任其酒後駕駛，應通報警方處理。

楊慶裕表示，無論警方或民眾對酒駕及聚眾鬥毆均零容忍，為營造分局所轄麻豆、下營、六甲和官田四個行政區優質生活環境，將嚴正執法，持續執行是類場所之臨檢，以打擊不法。

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