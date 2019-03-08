蘇揆盯治安！南市警今晚同步擴大臨檢夜店、特種行業

2019-03-08 23:03

〔記者王俊忠／台南報導〕近期北、中、南各地接連發生多件街頭聚眾鬥毆事件，甚至有夜店安管與客人互毆，讓民眾擔心治安亮紅燈，連行政院長蘇貞昌都下令夜店再有鬥毆事件，即撤換警察局長。此舉讓各地治安首長人人自危，台南今夜有多個警分局同步擴大臨檢夜店、特種行業，打起警局長與警分局長的保衛戰。

南市警一分局全面淨化東區治安、強力打擊犯罪，杜絕類似不法脫序行為發生，主動約制轄內夜店、酒店等特種營業場所，要求業者自制、自律勿衍生治安事故。一分局並於今晚規劃擴大臨檢，出動近百名警力同步針對轄內治安顧慮場所，展開封鎖式臨檢、掃蕩，並針對重要路段進行路檢、攔查，盤查有無攜帶毒品、違禁品及取締危險駕駛、酒駕行為。

迄今晚10點半許，一分局查獲詐欺1件2人、恐嚇1件2人、傷害1件2人、毒品3件3人，展現積極戰鬥力。

一分局長鄭榮崑表示，為展現對「街頭暴力零容忍」的決心，會以優勢警力持續執行此勤務，對於街頭暴力，第一時間要求快打警力到場壓制、強勢執法，展現警察掃蕩暴力、維護治安決心。

南市警二分局、三分局也在8日晚間同步針對轄內易滋事場所及治安熱點進行擴大臨檢，以優勢警力強力嚇阻、嚴正執法。二分局還製作宣導傳單向業者及民眾進行防制滋事（不要打架，打贏上法院、打輸送醫院）及禁止酒駕等宣導，請業者務必發揮自主管理、營造安全優質的營業環境。

二分局長王森瑒表示，警方秉持一貫立場，對於街頭暴力、聚眾鬥毆滋事絕不姑息，會透過優勢警力執行臨檢查察、掃蕩不法，降低犯罪發生，有效遏阻街頭暴力、淨化轄區治安。

安南區有家KTV業者給予警方正面回應，主動製作「拒絕犯罪及酒駕行為宣言」看板，放在店家門口，鼓勵民眾簽署，自主向顧客宣導與約制，搭建警民合作、共同防制犯罪的橋樑。三分局長呂世明表示，警方絕不允許暴力犯罪行為發生，對於不法滋事分子會鐵腕掃蕩、究責到底，以有效淨化治安。

市警四分局也在晚間實施擴大臨檢與取締酒駕勤務，全力遏阻不法滋事案件，分局長蔡進閲親自向業者溝通約制、灌輸共同負起社會責任的觀念，得到業者良好回應、允諾會全力配合維護安平治安。

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