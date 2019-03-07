拚治安！蘇揆下達指示：特種店門口鬥毆撤換警局長

2019-03-07 07:17

〔記者李欣芳、邱俊福／台北報導〕近來北中南都會區治安頻頻亮紅燈，尤其台中、高雄都密集發生街頭鬥毆等治安事件，據透露，行政院長蘇貞昌昨在主持治安會報下達嚴厲指示，他說，各特種店不能賣毒、不能打打殺殺，門口不能有任何鬥毆，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。

遏止街頭暴力 修法加重刑責

蘇揆展現拚治安的決心，強調中央全力支援所有需要的資源。他並在聽取警政署「網路號召偶發性聚眾之處置作為」報告後，表示針對聚眾鬥毆，已請政務委員羅秉成召集相關部會研修法案加重刑責，儘速擬具草案陳報行政院。

蘇揆在會中要求全國警政單位上緊發條，他說，他很重視治安問題，行政院設立治安會報，是他上一次擔任閣揆時所設立，當前民眾不會去區分中央或地方機關，中央及地方是一個團隊，因此要同心協力，共同做好治安工作。

蘇貞昌強調，他本人親自主持治安會報，這項會報不能僅著重數據或流於形式主義，各機關需展現決心及態度，讓治安真正做到「安」，讓民眾有感。

蘇揆未在會中點名個案，但對於近期發生的嚴重治安事件，責請警政署要求各轄區主管及員警，確實做好治安維護及毒品防制等工作，以維護社會秩序。

蘇揆主持治安會報 上緊發條

警政署表示，有信心貫徹行政院對街頭鬥毆所指示的決心，以保護善良民眾，更絕不容許警方到場後仍挑釁公權力的行為。警政署指出，會要求各級警察機關強勢執法，對於修法加重聚眾鬥毆刑責，認為是釜底抽薪的最有效策略，將配合儘速擬具草案陳報。

基層員警表示，發生鬥毆事件，警方獲報到場一定嚴格執法，但不能毫無止境替業者站崗，這樣會加重警力負荷。

觀光局昨在會中則提出「外籍旅客集體脫團事件檢討改善及策進作為」報告，蘇貞昌表示，「觀宏專案」是政府推動的新南向政策，針對去年12月發生的外籍旅客集體脫團事件，請相關部會藉由檢視其他國家的相關案例，迅速改善作業程序，積極提出解決方法，避免重蹈覆轍，並持續延攬東南亞旅行團來台觀光。

蘇揆強調，請觀光局、移民署、警政署等相關單位加強橫向聯繫，必要時請政務委員張景森督導跨部會協商，希望勿因單一事件影響台灣開發新南向客源的努力。

至於3月16日即將舉行的4席立委補選，蘇貞昌表示，請法務部、內政部警政署加強查緝賄選。

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