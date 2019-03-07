蘇揆盯治安對陳家欽耳提面命 警察螺絲不能鬆

2019-03-07 14:12

〔記者李欣芳／台北報導〕近來北中南都會區治安頻頻亮紅燈，包括發生多起特種行業場所暴力案件，行政院長蘇貞昌昨天在主持治安會報時嚴厲下達指示，要求特種店門口不能發生鬥毆，若鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長。行政院今天證實蘇揆這項指示。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天中午受訪表示，蘇院長昨天在治安會報對警政署長陳家欽耳提面命，強調台灣的治安從警政署長到各縣市警察局長，乃至各分局所的警察同仁，都是重要的螺絲釘，螺絲不能鬆了！

拼治安，蘇揆展現政府的決心，他昨天表示，各特種店不能賣毒、不能打打殺殺，門口不能有任何鬥毆，如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長！

被詢及蘇貞昌嚴厲指示，特種店門口若發生鬥毆，就要換掉地方警察局長，Kolas 受訪表示，蘇院長昨天的確有講，他精確的用語，是指如果有這類的狀況發生，就是警察局長不適任，那麼就要換掉警察局長，蘇院長要強調的是從警政署長、各縣市警察局長到各分局所的警察同仁，都是重要的螺絲釘，因此昨天對警政署長陳家欽耳提面命。

Kolas 說，蘇院長昨天是在聽取警政署等報告後，在最後總結時做以上表示，院長的嚴厲而嚴肅的，不過，他並沒有針對特定的警察局長。

Kolas 表示，蘇院長說，行政院史上第一次治安會報，13年前他擔任行政院長時召開的，睽違13年，如今他再度主持治安會報，頗有感觸，他很重視治安問題。

Kolas 表示，蘇院長還說，大家以為政府對警察好像很嚴厲，可是警察所需要的資源，例如在尊重人權前提之下的法律工具，有無相關法律要修法，以協助警察有效執法維護治安，行政院有在做。另外，還有警察的福利，在民進黨執政時願給警察相稱的福利，包括蔡總統與他日前都已宣布的警察就醫福利比照軍人，政府該給警察同仁的資源還是會給。

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