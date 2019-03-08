台南永康、歸仁警威力掃蕩 當場查獲通緝犯

2019-03-08 23:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕鑑於國內近來街頭暴力鬥毆與酒駕肇事等重大案件頻傳，台南永康、歸仁分局今晚動員展開威力掃蕩，前往轄內易滋生事端的特定營業場所，宣導、約制業者善盡社會責任，展現打擊不法的決心。

永康警方更在擴大臨檢、宣誓強力執法的情況下，於1處釣蝦場查獲48年次的王姓女詐欺通緝犯，帶回偵辦。

永康警方今晚選定大型電子遊藝場，以及釣蝦場等店家實施臨檢，分局長戴崇贒再次向業者重申，不准有圍事、尋仇、打架滋事，還有破壞物品情事。

警方還希望業者應協助酒客代叫計程車或代駕，如有執意駕車者，應迅速通報警察機關，避免發生酒後肇事，若未善加勸導或通報，發生酒駕肇事者，將列為治安要點，採重點式、密集式臨檢。

歸仁警方分析轄區3年内發生聚眾打架、街頭暴力滋生事端特定營業場所，由分局長梁仁輝帶隊進行臨檢，以壓制不法氣焰。

警方到轄區大型複合式釣蝦場、電子遊藝場，以及KTV、小吃店等特定營業場所，執行高強度威力掃蕩臨檢，向業者宣讀約制宣導書，要求業者自律，不得有從事販毒、槍擊、鬥毆情事，更不能有圍事、尋仇打架滋事，破壞車輛、建物等行為。

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