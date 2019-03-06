台南「中正」路名有34條 改名難度高迄無成案

2019-03-06 16:18

〔記者蔡文居／台南報導〕3月13日為湯德章侓師殉難日，台南市議員李啟維今天要求市府將以228事件元兇蔣介石為名、緊鄰湯德章紀念公園的中正路，改為「湯德章路」，呼籲更改獨裁者路名應從台南做起。不過，根據南市府的辦法，要更名必須2/3以上住戶同意才行，難度不低，因此，南市迄今並無私人申請路名更改成案的案例。

根據南市民政局統計，南市街道以「中正」為名的道路高居第1名，在全市37區中共有34條，比以「中山」為名的街道21條還要多。其中，以「中正路」為名的街道全市共有15條。分別位於仁德、六甲、永康、玉井、白河、麻豆、善化、新化、新市、 新營、楠西、學甲、關廟、鹽水及中西區等15個行政區。

民政局表示，根據「南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點」，民眾申請更改路名，要先取得道路兩旁設籍住戶戶長1/5以上連署，向轄區戶政事務所提出書面申請後，兩旁設籍住戶2/3以上戶長書面同意後才辦理更名，目前尚無私人申請路名更改成案。

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