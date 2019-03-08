台南有什麼改變？ 這個建築展告訴你

2019-03-08 12:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕每位建築師設計創作時，都不能忽視所處的環境與時代精神，以當代知識與技術來回應當代的問題。

由台南建築師公會主辦的「台南建築3年展」，每屆都試圖以1個主題來彰顯時代的精神，今年已邁入第4屆，以《新摩登 Le Moderne Nouveau：邁向建築抒情年代》為主題，邀請31位台南與全台知名建築師聯合展覽，每位參展建築師提供3個作品，必須有1個作品坐落在台南，來詮釋心目中的「屬於台南的新摩登」。

台南市建築師公會理事長葉世宗表示，台南豐富建築文化，從百年前的原台南地院古蹟磚造木構建築，對應到同區域百年後新建的現代鋼骨結構的台南美術館，即見這座城市充滿建築語彙。

發起人之一的建築師劉木賢表示，當我們化身為城市旅人走進街景巷弄時，必然對我們所處的都市環境有許多想法，或對醜陋、不協調的環境提出評論，對象可能是公部門的政策、都市計畫的僵硬、過度的建築外觀設計、不當的使用與違建，皆是當代建築人對環境的關懷，也是一種自己對設計態度的省思，希望透過展覧，在規劃設計時的都市觀察、田野調查與歷史人文脈絡等基地分析，可供作公部門都市建設與決策的參考。

展覽自明（9）日起3月31日，歡迎民眾來看看這群當代建築師如何關照這片土地與環境，面對不同的基地以不同的角度、議題、手法來詮釋對當代建築的看法，也希望民眾回饋不同的看法與啟示，讓台南這座古老城市在時間與空間的座標上，有更豐厚的歷史意涵與時代脈絡，既連結過去也邁向嶄新的未來。

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