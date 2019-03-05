台南街頭登日本型男雜誌封面 這2點卻讓網友崩潰了...

2019-03-05 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕繼前兩年台南國華街接連登上日本雜封面後，今年4月號的男性時尚雜誌《POPEYE》也把台南的「北門路」放上封面，沒想到卻有網友覺得，整排機車與雜亂失序的招牌，根本散發「醜又窮的氣息」。

日本「Magazine House」旗下具公信力的雜誌《BRUTUS》2017年7月把台南「國華街」放上封面，不僅廣受好評更擁有亮眼銷售佳績，《BRUTUS》2018年推出「特別編集」第2彈，再度讓國華街登上封面，只是從日間改為夜景，並增加介紹墾丁、花蓮和太魯閣，還把台灣網友自製封面集合拼貼成大跨頁的「感謝台灣」廣告。

今天有網友發現，日本男性時尚雜誌《POPEYE》4月號的封面，竟以台南北門路當背景，照片中可見2名男子說有笑地過馬路，他們的後方則停了一整排機車，上方則有許多廣告招牌穿插其中，這情況讓原PO忍不住詢問，「有點搞不懂，為啥這麼愛用台灣街頭當雜誌封面？以日本人的角度來看，真的很有特色嗎？」

照片曝光後引發網友熱議，卻有不少人認為「整排機車與雜亂失序的招牌」，散發著醜又窮的氣息，崩潰表示「台南很多街景還停留在一百年前拍起來有種衝突感」、「招牌鏽成那樣也不換新的，是有沒有窮成這樣」、「笑死，原汁原味的台灣街景」、「覺得諷刺意味濃」、「根本醜爆XD」。

但也有網友持反對意見，留言「對日本人來說有所為異國風情的獨特魅力吧」、「是有點丟臉沒錯 但這是最真實的一面 真的是代表台灣的畫面」、「人家當寶我們當草」、「一堆人超自卑的，只會看不起自己的國家」、「這就台灣最真實的樣貌沒有什麼不妥，難道要弄個超美照讓來玩的人覺得有落差萌嗎」。

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