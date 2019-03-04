《灌籃高手》作者和B聯賽合作 帥氣聯名彩繪機5日起飛

2019-03-04 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本廉價航空天馬航空（Skymark Airlines），在3月5日將推出《灌籃高手》作者井上雄彥和日本男子職業籃球聯賽「B聯賽」的聯名彩繪機「B.LEAGUE JET」，今天（4日）在羽田機場首度公開亮相。

綜合日媒報導，自5日起，這班彩繪機將投入日本國內航線營運，每天飛5至6個航班，而詳細班次會另外公布在天馬航空官網，預計飛到2020年9月。

報導指出，機體兩側除了有井上雄彥設計的2款圖案外，機內座位的頭套也採以B聯賽標誌的黑白設計，屆時飛行員還會穿上相關圖案的襯衫為乘客服務。另外，機上也將販售行李牌、飛機模型等週邊商品。

據了解，B聯賽早在2016年展開首個賽季時，就與井上雄彥進行合作，定期請他和球員對談、繪製球員插畫，藉以宣傳B聯賽，如今雙方合作躍上飛機機身，盼能進一步打響聯賽知名度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/