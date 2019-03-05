鼾聲太大招賊？日本旅館發生多起鼾聲招賊案

2019-03-05 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國人在日本的犯罪率持續提升，而最多是偷竊案，而據報導，甚至有中國竊賊涉嫌在旅館的住房門外，透過傳出的打鼾聲，來確定旅客熟睡程度，再以鐵線打開房門入內偷竊，而這些犯罪手法正在日本關西、九州地區多處被發現，日本警方提醒旅客們注意。

綜合媒體報導，這類竊賊瞄準的旅館，都是在樓內沒有裝監控攝影機，旅館住房的房門僅可以從室內拉開解鎖的那一種，由於線索不多，警方表示很難抓。

事實上，日本福岡縣警方曾在日前先後逮到5名以此手法犯案的竊賊，且全部是中國人，

針對這類的旅館行竊案正在增多，福岡市中央區一些老牌旅館已增加了員工深夜巡邏的次數，同時正研究改用圓形旋轉式門把手，以抗竊賊，當地的旅館協會也提醒民眾，住進酒店時，不止房門要上鎖，最好連房門上的鏈鎖也要一併用上，以避免輕易遭賊人入侵。

據報導，透過打鼾聲辨別熟睡程度，再下手行竊，原先是中國境內普遍的偷竊手法，但後來，中國竊賊往外做案，日本是其中之一，據統計，2017年中國人在日本犯案達4,701宗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/