傳親吻、摸胸照給元配 小三嗆「誰想當小三？」

2019-03-08 21:25

〔記者楊國文／台北報導〕經營網拍直播的魏姓女子，婚後兩年，突然接獲袁姓女子傳她和魏女丈夫親吻、愛撫袁女胸部等親熱照，並指兩人已有通姦行為，宣示正宮主權意味濃厚，還辯說「誰想當小三？」，魏女不甘遭小三羞辱，對袁女、丈夫提告求償，高等法院今判袁女兩人須連帶賠償魏女45萬元確定。魏女因無法原諒丈夫劉男搞外遇，去年已協議離婚。

判決指出，魏女和劉姓男子於2015月6月結婚，育有一女。2017年1月，袁姓情婦竟傳她和劉男親吻、擁抱和被摸胸的親熱照給魏女。

魏女獲悉丈夫外遇，火冒三丈，質問袁女，袁女大言不慚說「我當然不希望...誰想當小三」、「認識3、4個禮拜就發生關係了」。魏女氣得對袁女、劉男提告求償。

袁女庭訊指稱，魏女多次質疑她和劉男過從甚密，以致她和魏女發生爭執，她為了報復，才請劉男配合拍攝親吻等親熱照，主動傳給魏女，「這是用來刺激魏女」，兩人並無逾越普通朋友的分際，沒有侵害魏女配偶權。

高院認為，若非關係密切，女性的嘴唇、腰部和胸部是身體的隱私部位，不可能讓其他男性親吻、擁抱或摸胸，依據袁女和劉男的親熱照，以及承認和他發生性關係的說詞，已可認定袁女、劉男有不正常交往，且情節重大，判袁女兩人應連帶賠償魏女45萬元確定。

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